Помогите решить пожалуйста номера 21.34(б) 21.36(а,б)

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21.34 А)(16х^2у^4-13х^2у^4)+(23х^2у^4+10х^2у^4)=3х^2у^4+33х^2у^4=36х^2у^4 Б) (43a^3b^2+(-27a^3b^2))+(34a^3b^2-20a^3b^2)=16a^3b^2+14a^3b^2=30a^3b^2 21.36 А) +, +, + Б) - В) -, + Г) +, -, +