Расарой скобки а)4(3-y) б)-2(-8+m) в)4(-6-t)
Математика
Расарой скобки а)4(3-y) б)-2(-8+m) в)4(-6-t)
Ответ(ы):
Гость:
А)4(3-y)=12-4у;// б)-2(-8+m)=16-2m;/// в)4(-6-t)=-24-4t
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