Из предложений выпиши по группам глаголы-синонимы. Укажиих лицо , число. сделайте то что я скпзала но не тотчто написано ! Заранее спс

Русский язык

Из предложений выпиши по группам глаголы-синонимы. Укажиих лицо , число. сделайте то что я скпзала но не тотчто написано ! Заранее спс

Автор: Гость