Назовите 3 документа (и год) ,которые закрепили образование США.
История
Назовите 3 документа (и год) ,которые закрепили образование США.
Ответ(ы):
Гость:
Принятие Билля о правах Конституционным Конвентом, созванном в Филадельфии, принята Конституция США. Соглашение с Великобританией об определении границы между США и британскими владениями
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