Назовите 3 документа (и год) ,которые закрепили образование США.

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Назовите 3 документа (и год) ,которые закрепили образование США.
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Гость:
Принятие Билля о правах  Конституционным Конвентом, созванном в  Филадельфии, принята  Конституция США. Соглашение с Великобританией об определении границы между США и  британскими владениями
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