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Если можно решение фотографией.
Математика
Если можно решение фотографией.
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Гость:
В последнем,наверно, х пропустили
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