На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевели на другую 75 т овощей на второй базе овощей стало в два раза больше чем на первой сколько тонн овощей было на каждой базе первоначально￼?
Математика
На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевели на другую 75 т овощей на второй базе овощей стало в два раза больше чем на первой сколько тонн овощей было на каждой базе первоначально￼?
Ответ(ы):
Гость:
1-я база 2-я база Было х т ( 450-х) т стало (х-75) ((450-х)+75) т, что в 2 раза больше Составим и решим уравнение 2(х-75)=450-х+75 2х-150=525-х 2х+х=525+150 3х=675 х=675:3 х=225 Значит, на 1-й базе было 225 т, а на 2-й базе 450-225=225 (т), т. е было поровну по 225 т. Ответ: по 225 т.
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