Находятся ли в шишках семена?

Гость: Гость:

По 2 семени под каждой чешуйкой шишки. только у самого основания может быть несколько пустых чешуек и в серединке (ну, на верхушке) - там просто места не хватает. . ну, и когда год неурожайный - там может оказаться по одному семени. но в норме именно 2.