Находятся ли в шишках семена?

Окружающий мир
Находятся ли в шишках семена?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По 2 семени под каждой чешуйкой шишки.  только у самого основания может быть несколько пустых чешуек и в серединке (ну, на верхушке) - там просто места не хватает. .  ну, и когда год неурожайный - там может оказаться по одному семени.  но в норме именно 2. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь большую букву в фамилии девочек.Пронумеруй фамилии в алфавитном порядке? ___ _______оболева,_______ _____ьвова,_____ _____уницына,____ ____е...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 354
Ответить
Українська література
ХТО ВИНЕН У ТРАГЕДІЇ ФЕДОРЧУКІВ
Ответить
Математика
На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевели на другую 75 т овощей на второй базе овощей стало в два раза больше чем н...
Ответить
Биология
Свободноживущие плоские черви вступают с другими животными в отношения: а)параз??та и хозяина б)хищника и жертвы в)взаимовыыгодные г)конкур...
Ответить