Находятся ли в шишках семена?
Окружающий мир
Находятся ли в шишках семена?
Ответ(ы):
Гость:
По 2 семени под каждой чешуйкой шишки. только у самого основания может быть несколько пустых чешуек и в серединке (ну, на верхушке) - там просто места не хватает. . ну, и когда год неурожайный - там может оказаться по одному семени. но в норме именно 2.
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