Упростите sinx+cos(2П+x)-cos(П/2-x)
Алгебра
Упростите sinx+cos(2П+x)-cos(П/2-x)
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Гость:
Очень просто решается. Решение ниже Удачи)
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