Составьте предложения со словами ВЕРНЫЙ и ТОЛКОВЫЙ, чтобы слова в предложениях были в разных значениях( к каждому слову по 2 предложения)
Другие предметы
Составьте предложения со словами ВЕРНЫЙ и ТОЛКОВЫЙ, чтобы слова в предложениях были в разных значениях( к каждому слову по 2 предложения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг очень верний мне.Верний ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, угол AOB=40*. Найдите углы между ??иагоналями прямоугольника.
Геометрия
ABCD прямоугольник трапеция, острый угол который = 45. Меньшее основание ровно 16 см , а высота равна 8 см, Найти большее основание
Английский язык
Математика
Отношение дробных чисел замените на отношение натуральных чисел: а)4/15 : 11/75 б)9/25 : 2 3/5 в)1 4/9 : 1 1/5 г)4/5:4 : 1 4/5 д)3/5 : 1/4 : 7/...