Составьте предложения со словами ВЕРНЫЙ и ТОЛКОВЫЙ, чтобы слова в предложениях были в разных значениях( к каждому слову по 2 предложения)

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Составьте предложения со словами ВЕРНЫЙ и ТОЛКОВЫЙ, чтобы слова в предложениях были в разных значениях( к каждому слову по 2 предложения)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг очень верний мне.Верний ответ
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