Упростите выражение 13y-7y+2 и найдите его значение при y=4

Математика
Упростите выражение 13y-7y+2 и найдите его значение при y=4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13y-7y+2=6y+2 при y=4 ,то 6*4+2=26
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