Упростите выражение а + 1092 + 29 +25 + 15
Математика
Упростите выражение а + 1092 + 29 +25 + 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А + 1092 + 29 +25 + 15 = а + (1092+29) + (25+15) = а + 1121 + 40 = а + (1121+40) = а + 1161
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