Упростите выражение и найдите его значение: 9(2b+3)+5(2-b) при b=1;3
Математика
Упростите выражение и найдите его значение: 9(2b+3)+5(2-b) при b=1;3
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Гость:
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