Упростите выражение,найдите его значенте 6(3x+5y)+7x-5y при x+y=3
Математика
Упростите выражение,найдите его значенте 6(3x+5y)+7x-5y при x+y=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х + 30у + 7х - 5у 25х + 25у Выносим 25, получаем: 25(х + у) = 25 умножить на 3 = 75 Проще простого:)
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