Какие местности признаки позволяют человеку ориентироваться на местности?
География
Какие местности признаки позволяют человеку ориентироваться на местности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце, зимой восходит на Ю-В, заходит на Ю-З; летом восходит на С-В, заходит на С-З; весной и осенью восходит на В, заходит на З. полдень находится в направлении Ю. полярная звезда, всегда на севере. тень, в полдень тень короткая-на С. местные предметы: смола на деревьях, на южной стороне хвойного дерева. муравьи, тоже на южной стороне, кора березы и сосны. на северной стороне кора темнее мох, камне покрыты мхом с северной стороны.
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