Какие местности признаки позволяют человеку ориентироваться на местности?

Гость: Гость:

Солнце, зимой восходит на Ю-В, заходит на Ю-З; летом восходит на С-В, заходит на С-З; весной и осенью восходит на В, заходит на З. полдень находится в направлении Ю. полярная звезда, всегда на севере. тень, в полдень тень короткая-на С. местные предметы: смола на деревьях, на южной стороне хвойного дерева. муравьи, тоже на южной стороне, кора березы и сосны. на северной стороне кора темнее мох, камне покрыты мхом с северной стороны.