Задачи по экономике 3 класс помогите составить
Экономика
Задачи по экономике 3 класс помогите составить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-10литров молока Продали-6 литров молака Осталось-? 1)10-6=4(литров ост) Ответ:4 литра молока осталось
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