Помогите пожалуйста! Пищеварительная система плоских червей.

Биология
Помогите пожалуйста! Пищеварительная система плоских червей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простая..Глотка образована эктодермой, а кишка — энтодермой. Рот расположен на брюшной стороне тела. У плоских червей однопроходность - пища поступает и ее непереваренные остатки выходят через рот т.к. анального отверстия нет .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите два числа, учитывая, что: 1. вместе они составляют число 24, и одно из них в 3 раза меньше другого; 2. вместе они составляют число 40 и отн...
Ответить
Физика
Х=10+3*t найдите значение х при t=0
Ответить
Окружающий мир
Как происходят затмения солнца и луны
Ответить
Физика
Во сколько раз скорость улитки меньше скорости пешехода пешеход 130 см/с улитка 1 мм/с
Ответить
Химия
Гдре распологается гипофиз
Ответить