Помогите пожалуйста! Пищеварительная система плоских червей.
Биология
Помогите пожалуйста! Пищеварительная система плоских червей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простая..Глотка образована эктодермой, а кишка — энтодермой. Рот расположен на брюшной стороне тела. У плоских червей однопроходность - пища поступает и ее непереваренные остатки выходят через рот т.к. анального отверстия нет .
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