Упростите выражение!!!!
Математика
Упростите выражение!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а-3)(а+3)/(а+3)^2 * (а+3)/1 (а+3) сокращаем,избавляемся от степени и от второй дроби (а-3)(а+3)/(а+3) опять сокращаем (а+3) остается а-3
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