Упростите выражения 3(х+5) + 4х 8(7+х) -3х 9(х-7) +6х 5(х+8)-11 2(13+х)-15 6(х+5) +2х
Математика
Упростите выражения 3(х+5) + 4х 8(7+х) -3х 9(х-7) +6х 5(х+8)-11 2(13+х)-15 6(х+5) +2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(x+5)+4x=3x+15+4x=7x+15 8(7+x)-3x=56+8x-3x=56+5x 9(x-7)+6x=9x-63+6x=15x-63 5(x+8)-11=5x+40-11=5x+29 2(13+x)-15=26+2x-15=11+2x 6(x+5)+2x=6x+30+2x=8x+30
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