Как рисуется портрет кутузова развернуто или фрагментарно дробно
Литература
Как рисуется портрет кутузова развернуто или фрагментарно дробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернуто, так как это его портрет!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2) частное от деления разности чисел 128 и 29 на число 11 3)частное от деления произведения чисел 15 ...
Математика
На рынок привезли 2 бетона молока по 5 литров каждом и еще один трех литровый бетон молока. Сколько всего литров молока привезли на рынок?
Математика
Зигзаг МакКряк на своем самолете летел 45 мин,1/5 часть от этого времени он затратил на взлет и столько же на посадку.Сколько он затратив времени о...
Другие предметы