Как рисуется портрет кутузова развернуто или фрагментарно дробно

Литература
Как рисуется портрет кутузова развернуто или фрагментарно дробно
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Гость:
Развернуто, так как это его портрет!
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