1) произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2) частное от деления разности чисел 128 и 29 на число 11 3)частное от деления произведения чисел 15 и 6 на их разность. Составить числовое выражение пж

Математика

1) произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2) частное от деления разности чисел 128 и 29 на число 11 3)частное от деления произведения чисел 15 и 6 на их разность. Составить числовое выражение пж

Автор: Гость