Зигзаг МакКряк на своем самолете летел 45 мин,1/5 часть от этого времени он затратил на взлет и столько же на посадку.Сколько он затратив времени от взлета до возвращения на землю?

Математика
Зигзаг МакКряк на своем самолете летел 45 мин,1/5 часть от этого времени он затратил на взлет и столько же на посадку.Сколько он затратив времени от взлета до возвращения на землю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45: 1,5=30 30:1.5=20 Ответ:20 мин затратит времени от взлета до возврашения на землю.
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