Зигзаг МакКряк на своем самолете летел 45 мин,1/5 часть от этого времени он затратил на взлет и столько же на посадку.Сколько он затратив времени от взлета до возвращения на землю?

Математика

Зигзаг МакКряк на своем самолете летел 45 мин,1/5 часть от этого времени он затратил на взлет и столько же на посадку.Сколько он затратив времени от взлета до возвращения на землю?

Автор: Гость