На рынок привезли 2 бетона молока по 5 литров каждом и еще один трех литровый бетон молока. Сколько всего литров молока привезли на рынок?

Математика
На рынок привезли 2 бетона молока по 5 литров каждом и еще один трех литровый бетон молока. Сколько всего литров молока привезли на рынок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привезли 13 литров молока
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