На рынок привезли 2 бетона молока по 5 литров каждом и еще один трех литровый бетон молока. Сколько всего литров молока привезли на рынок?

Математика

На рынок привезли 2 бетона молока по 5 литров каждом и еще один трех литровый бетон молока. Сколько всего литров молока привезли на рынок?

Автор: Гость