Номер 656, Упростите выражения. Можете написать только ответ без решения.
Алгебра
Номер 656, Упростите выражения. Можете написать только ответ без решения.
Ответ(ы) на вопрос:
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A)10ab б)13xy в)-5a^2 г)2,8pq д)6x-5 е)17a-3b ж)7(m^2-n) з)2(4q^2-p) и)m^3n(2n-7) к)ab(5ab-5b+3)
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