ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! 5 предложений на тему "ТАИНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ" с присуствием Действительных причастий

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! 5 предложений на тему "ТАИНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ" с присуствием Действительных причастий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкий лирик и психолог, Блок удивительно точно и зримо отражает в своих произведениях картины природы России. Он не идеализирует окружающее. Ему милы убогие и скучные пейзажи родной страны. Выхожу я в путь, открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Битый камень лег по косогорам, Желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мертвых долях, обнажила кладбища земли, Но густых рябин в проезжих селах Красный цвет зареет издали.
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