ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! 5 предложений на тему "ТАИНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ" с присуствием Действительных причастий

Гость: Гость:

Тонкий лирик и психолог, Блок удивительно точно и зримо отражает в своих произведениях картины природы России. Он не идеализирует окружающее. Ему милы убогие и скучные пейзажи родной страны. Выхожу я в путь, открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Битый камень лег по косогорам, Желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мертвых долях, обнажила кладбища земли, Но густых рябин в проезжих селах Красный цвет зареет издали.