Уравнение с дробями 1)18 целых 114 - 3 целых 414 - x = 5 целых 114 + 3 целых 1314

Математика
Уравнение с дробями 1)18 целых 114 - 3 целых 414 - x = 5 целых 114 + 3 целых 1314
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 1/14-3 4/14-x=5 1/14+3 13/14; 17 15/14-3 4/14-x=9; 14 11/14-x=9; -x=9/1-14 11/14; -x=126/14-207/14; -x=-81; x=81
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