Уравнение В саду посадили 37 кустов ягод кустов крыжовника на 3 больше чем кустов с??ородины и 2 раза меньше чем кустов малины сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности

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Пусть х кусты смородины тогда х+3 кусты крыжовника так как крыжовника на 3 больше чем смородины и (х+3)*2=2х+6 кусты малины так как кустов малины в два раза больше крыжовика x+x+3+2x+6=37 4х+9=37 4х=28 х=7 кустов смородины х+3=7+3=10 кустов крыжовника 2(х+3)=2*10=20 кустов малины Ответ 20, 10, 7