Найти в словах корень и суфикс. ягодный.голосок.грибка.холодный
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Найти в словах корень и суфикс. ягодный.голосок.грибка.холодный
Ответ(ы) на вопрос:
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ЯГОДНЫЙ корень (ягод) суфикс (н) ГОЛОСОК корень (голос) суфикс ( ок) ХОЛОДНЫЙ корень (холод) суфикс (н)
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