Привести примеры памятников культуры, которые помогают сохранить коллективную п??мять об исторических событиях.
Обществознание
Привести примеры памятников культуры, которые помогают сохранить коллективную п??мять об исторических событиях.
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Гость:
Кремли многих городов России - Московский, Нижегородский, Казанский памятник Петру 1 в Санкт-Петербурге памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде и в Москве
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