ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Собаку посадили на цепь длинной 3 м,прикрепленную у колы??ки. Нарисуйте участок земли(за 1 м примите длину отрезка 1 см),по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точкам...
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ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Собаку посадили на цепь длинной 3 м,прикрепленную у колы??ки. Нарисуйте участок земли(за 1 м примите длину отрезка 1 см),по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка, по которой бегает собака.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее расстояние между двумя точками границы участка, по которой бегает собака равна 6м.
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