ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Собаку посадили на цепь длинной 3 м,прикрепленную у колы??ки. Нарисуйте участок земли(за 1 м примите длину отрезка 1 см),по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точкам...

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Собаку посадили на цепь длинной 3 м,прикрепленную у колы??ки. Нарисуйте участок земли(за 1 м примите длину отрезка 1 см),по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка, по которой бегает собака.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее расстояние между двумя точками границы участка, по которой бегает собака равна 6м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как переносится слово невозмутимая
Ответить
Математика
Сколько гектаров в одном километре квадратном сколько Аров в одном гектаре Сколь??о квадратных сантиметров в одном дециметре квадратном Сколько ква...
Ответить
История
Какой год 55г.н.р или 55г.до.н.р был раньше и на сколько
Ответить
Математика
3 (х+5) + 4х өрнек қалай ықшамдалады?Как выполняется это задание? (Задание 5-го класса)
Ответить
Русский язык
Озаглавьте текст спишите вставляя пропущенные слова по смыслу подчеркните опред??ления и обозначьте слова которым они относятся Какие определения п...
Ответить