ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Собаку посадили на цепь длинной 3 м,прикрепленную у колы??ки. Нарисуйте участок земли(за 1 м примите длину отрезка 1 см),по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точкам...

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Собаку посадили на цепь длинной 3 м,прикрепленную у колы??ки. Нарисуйте участок земли(за 1 м примите длину отрезка 1 см),по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка, по которой бегает собака.

Автор: Гость