3 (х+5) + 4х өрнек қалай ықшамдалады?Как выполняется это задание? (Задание 5-го класса)
Математика
3 (х+5) + 4х өрнек қалай ықшамдалады?Как выполняется это задание? (Задание 5-го класса)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+15+4x=7x+15 .......
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