Как влияет климат на распространение природных зон?
География
Как влияет климат на распространение природных зон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неоген четвертичное время происходят существенные изменения природных зон.Это было вызвано активными и дифференцированными факторами.
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