Как влияет климат на распространение природных зон?

География
Как влияет климат на распространение природных зон?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неоген четвертичное время происходят существенные изменения природных зон.Это было вызвано активными и дифференцированными факторами. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинить сказку с одушевлением
Ответить
Математика
В двух комнатах 45 человек.Когда из первой вышли 9 человек,а из второй-14,и людей комнатах стало поровну.Сколько человек Было в комнатах сначала?
Ответить
Математика
Сравните числа:-15 и 25,-0,09 и 0,5,-100 и 1?
Ответить
Математика
Математика 4 класс автор Петерсон часть 1 урок 17 страница 53 Сейчас фотку пришлю
Ответить
Физика
Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд
Ответить