Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд

Физика

Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд

Автор: Гость