Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд
Физика
Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=2*4*3*0.5 м³ заполнение на1/2 ΔV=0.5*10^(-3) м³ n-? n=V*ΔV n=2*4*3*05/0.5*10^(-3)=24 000 раз
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