Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд

Физика
Бак размерами 2*4*3 м надо запомнить водой наполовину.Для заполнения бака используют сосуд объёмом 0,5л.Сколько раз для этого нужно использовать сосуд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=2*4*3*0.5 м³ заполнение на1/2 ΔV=0.5*10^(-3) м³ n-? n=V*ΔV    n=2*4*3*05/0.5*10^(-3)=24 000 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Качество мышления человека
Ответить
Українська мова
Осінній ранок 10 речень, будь ласка
Ответить
Математика
- 1 + ( - 2 ) + ( - 3 ) + ( - 4 ) +. . . + - 498 )+ ( - 4 9 9 ) + ( - 500 ) = ?
Ответить
Алгебра
Периметр равнобедреннего треугольника равен 25 см см.Найдите длины сторон треугольника,если его боковая сторона на 5 см больше основания.
Ответить
Геометрия
26 Окружности радиусов 22 и 99 касаются внешним образом. Точки А и В лежат на первой о??ружности, точки С и В — на второй. При этом АС и BD — общие...
Ответить