- 1 + ( - 2 ) + ( - 3 ) + ( - 4 ) +. . . + - 498 )+ ( - 4 9 9 ) + ( - 500 ) = ?

Математика
- 1 + ( - 2 ) + ( - 3 ) + ( - 4 ) +. . . + - 498 )+ ( - 4 9 9 ) + ( - 500 ) = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слаживаем попарно: -1+(-500);   -2+(-499);   3+(-198)   и   т.д.    получаем 250 пар, каждая равна  -501    250*(-501)=125250  -  это ответ.
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