- 1 + ( - 2 ) + ( - 3 ) + ( - 4 ) +. . . + - 498 )+ ( - 4 9 9 ) + ( - 500 ) = ?
Математика
- 1 + ( - 2 ) + ( - 3 ) + ( - 4 ) +. . . + - 498 )+ ( - 4 9 9 ) + ( - 500 ) = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слаживаем попарно: -1+(-500); -2+(-499); 3+(-198) и т.д. получаем 250 пар, каждая равна -501 250*(-501)=125250 - это ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Периметр равнобедреннего треугольника равен 25 см см.Найдите длины сторон треугольника,если его боковая сторона на 5 см больше основания.
Геометрия
26 Окружности радиусов 22 и 99 касаются внешним образом. Точки А и В лежат на первой о??ружности, точки С и В — на второй. При этом АС и BD — общие...
Другие предметы
Английский язык