Действия для устранения пожар

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Действия для устранения пожар
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять воду и нанлить на огонь
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