Действия для устранения пожар
Другие предметы
Действия для устранения пожар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять воду и нанлить на огонь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данн...
Математика
Круг раздели на 2 сектора. Известно, что угол одного сектора тупой. Может ли угол 2 сектора быть: 1)острым; 2) прямым; 3) тупым; 4) развернутым. П...