Круг раздели на 2 сектора. Известно, что угол одного сектора тупой. Может ли угол 2 сектора быть: 1)острым; 2) прямым; 3) тупым; 4) развернутым. Пожалуйста ребята помогите!! )):
Математика
Круг раздели на 2 сектора. Известно, что угол одного сектора тупой. Может ли угол 2 сектора быть: 1)острым; 2) прямым; 3) тупым; 4) развернутым. Пожалуйста ребята помогите!! )):
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол тупой но не развернутый. угловая мера круга 360 градусов следовательно угловая мера 2 сектора не может быть острой или прямой, или развернутой. только тупой не ленитесь и отмечайте лучший ответ
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