Номер 470 , под 2,3,5 пожалуйста
Алгебра
Номер 470 , под 2,3,5 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) sina-1/1-sin²a=sina-1/(1-sina)(1+sina)= - 1/1+sina3) cos∧4-sin∧4= (cos²a-sin²a)(cos²a+sin²a)=cos²a-sin²a5) sina/1+cosa + 1+cosa/sina = приводим к общему знаменателю =sin²a+1+2cosa+cos²/sina(1+cosa)= 2(1+cosa)/sina(1+cosa)=2/sinaкосые линии это дробная черта
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