Каковы были союзники короля Франции в его стремлении обьединить страну ?

Гость: Гость:

Мелкие и средние феодалы. --------------------------------- Они поддерживали короля в его стремлении к объединению края. Нередко на стороне короля была и церковь, которой было удобнее иметь дело с одним правителем, чем с несколькими. От междоусобиц феодалов особенно страдали крестьяне, ------------- поэтому и они были заинтересованы в усилении центральной власти. Наконец, централизации способствовали этнические процессы, образование наций. Именно в процессе централизации (XIV—XV вв. ) и образовались французская и английская нации. На основе парижского диалекта сформировался французский общеупотребительный язык, на основе лондонского — английский общеупотребительный язык. С 1362 г. английский язык стал употребляться в английском парламенте и судах. Англичане и французы, развивая национальное самосознание, стали проявлять больше внимания укреплению своих государств, их единению. Эти процессы помогли королям Англии и Франции объединить свои страны .