Уменьши в 6 раз число 60 42 90 и 72

Математика
Уменьши в 6 раз число 60 42 90 и 72
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:6=10,42:6=7, 90:6=15, 72:6=12                                                                     На будущее-если надо уменьшить число например в 5 раз,его надо разделить на 5,а если увеличить в 5 раз-то умножить на 5
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