2. Расположите перечисленные элементы в порядке: а) убывания неметаллических свой??тв – F, S, B; б) убывания металлических свойств – Li, Rb, K. Объясните причину
Химия
2. Расположите перечисленные элементы в порядке: а) убывания неметаллических свой??тв – F, S, B; б) убывания металлических свойств – Li, Rb, K. Объясните причину
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Гость:
Б) Rb,K,Li a) F,S,B? dhsjjsjsjdjdjhd
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