Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. ПРАВОНАРУШЕНИЯ ВИДЫ...

Обществознание

Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. ПРАВОНАРУШЕНИЯ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ А) 30-летний Павел проехал несколько остановок на автобусе, не оплатив проезд. Б) Гражданин К. регулярно опаздывает на работу без уважительных причин. В) В здании, которое занимает фирма «Промтовары», пожарная инспекция обнаружила нарушения правил пожарной безопасности. Г) Елена заявила работодателю, что увольняется с занимаемой должности, и на следующий день прекратила исполнять свои обязанности. Д) Из-за своей небрежности Виктор нанес ущерб имуществу фирмы, в которой он работает. 1) административная ответственность 2) дисциплинарная ответственность Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: A Б В Г Д

Автор: Гость