Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. ПРАВОНАРУШЕНИЯ ВИДЫ...

Обществознание
Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридической ответственности, применяемыми в каждом случае: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. ПРАВОНАРУШЕНИЯ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ А) 30-летний Павел проехал несколько остановок на автобусе, не оплатив проезд. Б) Гражданин К. регулярно опаздывает на работу без уважительных причин. В) В здании, которое занимает фирма «Промтовары», пожарная инспекция обнаружила нарушения правил пожарной безопасности. Г) Елена заявила работодателю, что увольняется с занимаемой должности, и на следующий день прекратила исполнять свои обязанности. Д) Из-за своей небрежности Виктор нанес ущерб имуществу фирмы, в которой он работает. 1) административная ответственность 2) дисциплинарная ответственность Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: A Б В Г Д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё достаточно просто. Дисциплинарная ответственность — это применение мер дисциплинарного взыскания к работникам за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими трудовых обязанностей. За нарушение трудовых обязанностей администрация может применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК) : замечание; выговор; увольнение. Административным правонарушением является посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст. 24 КоАП за совершение административных правонарушений могут применяться следующие виды административных взысканий: 1) предупреждения; 2) штраф; 3) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; 4)   конфискация   предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения; 5) лишение специального права, предоставленного гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты); 6) исправительные работы; 7)   административный арест . Значит ответ будет таким :а) 1б) 2в) 1г) 2д) 2

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