Помогите пожалуйста с заданием (C)
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Помогите пожалуйста с заданием (C)
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Гость:
2. written 3. been writing 4. read 5. been playing 6. been reading
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