Периметр равнобедреннего треугольника равен 25 см см.Найдите длины сторон треугольника,если его боковая сторона на 5 см больше основания.
Алгебра
Периметр равнобедреннего треугольника равен 25 см см.Найдите длины сторон треугольника,если его боковая сторона на 5 см больше основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 стороны по 10см так как основание меньша на 5см
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