Качество мышления человека

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Мышление каждого человека характеризуется определенными качествами, которые нередко именуются качествами ума или интеллектуальными качествами человека. Это глубина, гибкость, широта, быстрота, целеустремленность, самостоятельность и некоторые другие.Глубокий ум за внешней стороной явлений позволяет увидеть связи, отношения и, стало быть, проникнуть в сущность.Гибкий ум способен вскрывать противоречия в том или ином явлении, процессе. Гибкость ума проявляется в умении творчески использовать свои знания, положения тех или иных инструкций и даже распоряжений.Широкий ум может заметить и постоянно держать под своим контролем большое количество связей между предметами и явлениями.Быстрота мысли - это способность человека в короткий срок принимать правильные и обоснованные решения. Это качество сложное. Подлинная быстрота мысли обязательно предполагает и глубину, и гибкость, и широту ума, способность подробно анализировать и умело обобщать множество данных.Целеустремленность мышления означает способность концентрировать мысль на определенной цели, не отвлекаясь и не прекращая поиска решения. Она выше у человека убежденного, имеющего развитое чувство долга, ответственности за порученное дело. Целеустремленность мышления зависит также от воли, которая обеспечивает сосредоточение мысли, от интеллектуальных чувств, помогающих направлять мысль к одной цели.Самостоятельность мышления - это способность принимать решение и действовать в соответствии с собственными взглядами и убеждениями, не поддаваясь посторонним влияниям. Она проявляется в творческом подходе к решению различного рода задач, в критической оценке возможных вариантов решения. Как правило, самостоятельность мышления наблюдается у людей, которые хорошо знают свое дело, имеют твердую и ясную цель.Специфической особенностью творческих процессов решения задач является присутствие в них интуиции.С помощью интуиции знание возникает без осознания путей и способов его получения и истина открывается человеку путем прямого усмотрения без использования логических доказательств как промежуточных звеньев познания. Интуиция понимается как специфическая способность человека к целостному (художественному или научному) восприятию ситуации и как механизм творческой деятельности по выработке решения1. Эффективность принятия интуитивных решений на практике зависит от профессионального опыта специалиста, его знаний, умений, навыков. Большую роль играет также его психическое состояние - бодрость, подъем сказывается положительно на генерировании интуитивных решений, и наоборот, страх, подавленность, растерянность низводят интуицию до уровня беспредметного гадания. Интуиция, кроме того, связана с индивидуально-психическими особенностями человека: одни люди склонны действовать во многих случаях из логики фактов (логический тип), другие часто полагаются на интуицию (интуитивный тип личности). Однако во всех случаях основой интуиции является опыт: ее сила или слабость коренится в жизненном и профессиональном опыте специалиста.Решение мыслительной задачи обычно проходит ряд этапов: возникновение проблемы, формирование гипотез возможного ее решения и их проверка.Деятельность мышления, как и всякая другая деятельность, всегда вызвана вполне определенными потребностями.Мыслит, думает не само по себе мышление, а человек, конкретный индивид, личность, имеющая цели, интересы, обладающая определенными способностями. Всякое мышление - это всегда мышление личности во всем богатстве ее взаимоотношений с природой, обществом, с другими людьми. И поэтому развитие мышления тесно связано с развитием потребностно-мотивационной и интеллектуальной сфер личности, ее воли, включением человека в решение все нарастающей трудности задач.