Сочинить сказку с одушевлением

Литература
Сочинить сказку с одушевлением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. И всё время они ругались. Никто не мог их помирить. Одно могло их только помирить. Однажды в одном предложении их связали вместе,и вышло очень хорошее предложение. С тех пор стали они дружить. Одним словом не разлей вода!
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