Сочинить сказку с одушевлением

Гость: Гость:

Жили-были одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. И всё время они ругались. Никто не мог их помирить. Одно могло их только помирить. Однажды в одном предложении их связали вместе,и вышло очень хорошее предложение. С тех пор стали они дружить. Одним словом не разлей вода!