В двух комнатах 45 человек.Когда из первой вышли 9 человек,а из второй-14,и людей комнатах стало поровну.Сколько человек Было в комнатах сначала?

Математика

В двух комнатах 45 человек.Когда из первой вышли 9 человек,а из второй-14,и людей комнатах стало поровну.Сколько человек Было в комнатах сначала?

Автор: Гость