В двух комнатах 45 человек.Когда из первой вышли 9 человек,а из второй-14,и людей комнатах стало поровну.Сколько человек Было в комнатах сначала?

Математика
В двух комнатах 45 человек.Когда из первой вышли 9 человек,а из второй-14,и людей комнатах стало поровну.Сколько человек Было в комнатах сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим простое уравнение (х+9)+(х+14)=45 2х+23=45 2х=22 х=11 В первой комнате было сначала 11+9=20 человека В второй комнате было сначала 11+14= 25 человек
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