Как переносится слово невозмутимая

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Как переносится слово невозмутимая
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Автор: Гость
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Гость:
Не-во-зму-ти-мая Последняя буква не отрывается
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