Какие птицы устраивает гнезда на кустарниках?

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Какие птицы устраивает гнезда на кустарниках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белобровики,Дрозды-рябинники,Зяблик,Обыкновенная овсянка, вертишейка.
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