Как найти периметр и площадь прямоугольника если его отношение ширины к длине ровно 4 к 3?
Математика
Как найти периметр и площадь прямоугольника если его отношение ширины к длине ровно 4 к 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S=4x*3x 2)P=(4x+3x)*2
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