Запишите числа,противоположные числам +15;0;-12 плиз первое только
Математика
Запишите числа,противоположные числам +15;0;-12 плиз первое только
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15 0 +12 вот это так это как противоположность одно к другому
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