Запишите числа,противоположные числам +15;0;-12 плиз первое только

Математика
Запишите числа,противоположные числам +15;0;-12 плиз первое только
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15 0 +12 вот это так  это как противоположность одно к другому
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