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Урок 5. Помогите пожалуста
Математика
Урок 5. Помогите пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)2*3+2*1=6+2=8 2)5*2+2*2=10+4=14 3)3*1+2*1+2*1=3+2+2=7 20-7=13
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